90" (ou presque) | Nouvelle Freebox V8, à quoi s'attendre ?

La Freebox V8, réflexion ou précipitation post-Delta ?

La V8, que peut-elle avoir dans le ventre ?

Des prix plus bas, pour accompagner des contenus inédits ?

La Freebox V8 arrive dans les prochaines semaines ! Thomas Reynaud, le directeur général d'Iliad, la maison-mère de Free, l'a confirmé dans une interview donnée à nos confrères desce lundi. En 90 secondes ou presque, nous allons voir pourquoi le groupe de Xavier Niel s'empresse de communiquer sur une nouvelle box alors que la précédente, la Freebox Delta , n'est commercialisée que depuis un an et deux mois. Puis viendra le moment d'évoquer ce à quoi il faut s'attendre en termes de, d'appareil. Enfin nous aborderons la question des contenus qui seront proposés avec cette box. Si on vous dit? Générique.Annoncer si rapidement une nouvelle Freebox montre clairement que, malgré ce que dit le DG d'Iliad, la Delta reste une déception commerciale. Mais elle est le haut de gamme des Freebox. Alors, il faut se tourner vers une box qui aurait fait son temps, et la Révolution est toute désignée. 10 ans cette année !Ce n'est qu'une hypothèse bien entendu, mais la Mini 4K venant de passer sur Wi-Fi 5... elle ne paraît pas vraiment être menacée. Elle pourrait d'ailleurs devenir ledes Freebox et la V8 un milieu de gamme intercalée entre la Mini 4K et la Delta, et cohabitant avec la Freebox One (à moins que la One ne devienne le serveur du player de la V8, vous nous suivez ?). Les paris sont ouverts !À ce stade, les informations sont parcimonieuses. Côté logiciel, doit-on s'attendre à und'Android TV, comme sur la Mini 4K et à un processeur de milieu de gamme ?C'est possible, étant donné que Xavier Niel confiait lui-même, il y a quelques mois, vouloir. Un produit grand public en somme. Et Android parle au grand public.Le lancement de la Freebox V8 pourrait coïncider avec l'arrivée du football chez Free. Pour ceux qui suivent l'actu des droits TV sportifs, Iliad a décroché pour 50 millions d'euros annuels pendant 4 ans le lot n°6 de la Ligue 1 pour la période 2020-2024, qui concerne les droits VOD.Free pourra ainsi diffuser des extraits vidéo dans une situation de quasi-direct. Un argument qui pourrait donner de l'épaisseur à la volonté de se réconcilier avec ce fameux grand public.