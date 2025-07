On ignore, par ailleurs, si d'autres services liés à Starlink ont été touchés, à l'instar de Starshield, qui fournit un réseau aux gouvernements et armées. Si SpaceX mène l'enquête en interne, il n'est pas encore certain qu'elle dévoilera les raisons exactes de cette panne, d'autant plus lorsque l'on connaît l'opacité assumée d'Elon Musk concernant ses entreprises.