L'internet par satellite devient de plus en plus populaire en France, avec l'adoption massive des services de Starlink. Il faut dire qu'avec cette technologie, les zones blanches peuvent à leur tour bénéficier d'un internet assez rapide pour permettre le télétravail ou le streaming. Mais à l'avenir, Starlink pourrait aussi devenir une option intéressante pour ceux vivant pourtant dans les grandes villes et bénéficiant de la fibre optique.