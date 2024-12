L'ARCEP a mené une consultation publique qui a généré un engagement significatif, avec pas moins de 4 687 contributions de particuliers français. Les retours font état d'un réel besoin en matière de connectivité, particulièrement dans les zones rurales où l'accès à Internet reste limité. Les utilisateurs actuels du service Starlink (plus de 4 millions dans le monde) ont majoritairement exprimé leur satisfaction, en vantant la qualité et la fiabilité de la connexion proposée, avec des débits permettant à la fois le télétravail et le streaming en haute définition.