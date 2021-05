Starlink : l'internet par satellite de SpaceX arrive en France, et il vous en coûtera presque 100€/mois

Coup sur coup, Asus s’apprêter à renouveler deux de ses accessoires gaming les plus connus, à défaut d’être les plus accessibles. Alors que nous sommes dans les starting blocks pour le clavier Claymore II, nous testons dès aujourd’hui la souris gamer Gladius III en version sans fil, épaulée par un nouveau tapis de souris, le Scabbard II, lui aussi estampillé Republic of Gamers.