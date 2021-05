Starlink : déjà 500 000 commandes pour le service d'Internet par satellite de SpaceX

Depuis quelques mois déjà, on connait les projets de Starlink en matière d'Internet. Aujourd'hui, la firme est heureuse d'annoncer avoir reçu plus de 500 000 commandes concernant son réseau. Rappelons que le package est proposé à 499 dollars (et 99 dollars d'abonnement mensuel), et contient notamment une antenne parabolique et un trépied.

La bonne nouvelle a été annoncée par Michael Sheetz sur Twitter, à laquelle Elon Musk a tenu à répondre : « La seule limite est la forte densité d'utilisateurs dans les zones urbaines. Il est fort probable que les 500 000 premiers utilisateurs bénéficieront tous du service. Le défi sera plus grand lorsque nous atteindrons plusieurs millions d'utilisateurs ».