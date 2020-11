Internet par Starlink : comment ça marche et qu'en disent les premiers utilisateurs ?

Pour le début de cette phase bêta publique, nommée « Better than Nothing » (Mieux que rien), une majorité de commentaires sont dithyrambiques. Les utilisateurs n'hésitent pas à poster leurs tests sur différentes plateformes, en particulier sur Reddit.

Et en effet, le système se déploie vite. Les débits mesurés dépassent généralement les 100 Mbps (12,5 Mo/s, download), ce qui s'établit dans la fourchette haute de ce que SpaceX présente dans sa documentation destinée aux bêta-testeurs. Les latences, elles, évoluent entre 30 et 45 ms, ce qui, sans atteindre les meilleures performances des réseaux terrestres, permet théoriquement aux « starlinkiens » de jouer en réseau dans de très bonnes conditions. Comme le précise Ars Technica, ces caractéristiques sont supérieures à celles que proposent les concurrents actuels des autres services satellitaires comme ViaSat ou HughesNet (moins de 25 Mbps en download, 3,3 Mbps en upload et une latence entre 640 et 730 ms).