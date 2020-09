SpaceX passe sous la barre des 20 millisecondes de latence avec Starlink

Avec son projet Starlink, SpaceX projette de bâtir une constellation de satellites autour du globe afin de connecter le monde. La société a lancé une bêta fermée en août dernier. Logiquement, quelques résultats avaient fuité, et les meilleures valeurs étaient alors de 60,24 Mbit/s en débit descendant et de 17,64 Mbit/s en débit ascendant. Les latences, elles, fluctuaient entre 31 et 94 ms.