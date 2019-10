SpaceX : plutôt 42 000 satellites pour Starlink ?

Starlink arrivera-t-elle à tous nous connecter ?

42 000 satellites Starlink

Source : ITU

Avec pour l'instant 62 satellites envoyés (deux en 2018 et un lancement de 60 unités le 24 mai dernier ), la constellation de communication Starlink de SpaceX est en phase de déploiement initiale. Actuellement les unités servent principalement à faire des tests de performance, mais aussi à valider le design de ces satellites très fins, équipés d'un unique panneau solaire et d'une propulsion au krypton.Mais le déploiement devrait rapidement s'emballer : un prochain décollage est attendu dans les semaines à venir pour 60 nouveaux satellites, avant un autre en décembre et jusqu'à 24 lancements dédiés à la constellation sont déjà prévus l'année prochaine. Mais si on en croit les demandes déposées à l'autorité américaine des communications (FCC) et transmises à l'ITU () le 7 octobre, ces mises en orbite ne sont que des détails par rapport à l'objectif final de Starlink.Le projet Starlink pourrait en effet croître de 12 000 (c'est déjà beaucoup) à 42 000 satellites au total en orbite basse, soit plus de 20 fois le nombre total de satellites en activité aujourd'hui... Un chiffre qui paraît démesuré et qui est pourtant issu d'une demande officielle. SpaceX souhaite en effet utiliser une multitude d'altitudes d'opération différentes pour mailler au maximum l'ensemble du globe : et chaque altitude d'opération (ou plan orbital) utiliserait entre 1 500 et 4 500 satellites Starlink.Bien entendu, tout ceci demande encore à être clarifié, notamment par SpaceX qui n'a fait aucune nouvelle déclaration à ce sujet.