Un objet interstellaire a récemment été repéré par les astronomes dans le ciel. Et s'il est fascinant, on est loin des extraterrestres !
Il est rare que l'on puisse observer un objet interstellaire traverser notre système solaire. À vrai dire, jusque-là, on n'a pu en voir que deux, à savoir l'astéroïde 1I/ʻOumuamua (observé en 2017) et la comète 2I/Borissov (en 2019). Une liste qui s'est agrandie dernièrement, avec l'observation par des astronomes d'un nouveau corps interstellaire venant d'en dehors de notre système solaire, et qui le traverse actuellement.
3I/ATLAS, la comète qui traverse le système solaire à toute allure
C'est un objet interstellaire incroyablement rare qui a été observé le 1ᵉʳ juillet dernier par les astronomes. Baptisé 3I/ATLAS, cet objet est en fait une comète, qui vient de l'extérieur du système solaire. « La comète 3I/ATLAS a été repérée le 1er juillet, mais elle ne vient pas d'ici. Elle vient de l'extérieur du système solaire et est la troisième comète interstellaire connue. Les astronomes l'étudient avant qu'elle ne disparaisse » a-t-il été expliqué du côté de la NASA.
Et on a déjà quelques informations intéressantes sur 3I/ATLAS. Sa taille, au départ estimée à près de 20 kilomètres de diamètre, a aujourd'hui était revue à la baisse, à moins d'une dizaine de kilomètres - ce qui est tout bien plus important que 1I/ʻOumuamua (200 mètres) et 2I/Borissov (1 kilomètre). Et surtout, on a pu estimer sa vitesse, qui est de 245 000 kilomètres par heure.
Une comète beaucoup plus vieille que le soleil lui-même
Un chiffre exceptionnel, puisqu'il est tout simplement la vitesse la plus grande jamais enregistrée pour un objet au sein du système solaire. Et puis, enfin, on sait que la comète 3I/ATLAS est vieille, très vieille. Elle se serait formée près de 3 milliards d'années avant la création du système solaire, lui-même pourtant déjà âgé de 4,5 milliards d'années.
À noter que l'irruption 3I/ATLAS a entraîné certaines déclarations fantasques. C'est le cas de celle de l'astrophysicien américano-israélien Abraham Loeb, qui a d'abord reconnu une sonde extraterrestre dans cet objet interstellaire, avant de rapidement relativiser lui-même cette affirmation. Le scientifique est connu pour ce genre d'affirmation, qu'il avait déjà produit à l'époque de la découverte de 1I/ʻOumuamua. Donc, pas de panique, ce ne sont pas les petits hommes verts qui viennent nous dire bonjour !