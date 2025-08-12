C'est un objet interstellaire incroyablement rare qui a été observé le 1ᵉʳ juillet dernier par les astronomes. Baptisé 3I/ATLAS, cet objet est en fait une comète, qui vient de l'extérieur du système solaire. « La comète 3I/ATLAS a été repérée le 1er juillet, mais elle ne vient pas d'ici. Elle vient de l'extérieur du système solaire et est la troisième comète interstellaire connue. Les astronomes l'étudient avant qu'elle ne disparaisse » a-t-il été expliqué du côté de la NASA.

Et on a déjà quelques informations intéressantes sur 3I/ATLAS. Sa taille, au départ estimée à près de 20 kilomètres de diamètre, a aujourd'hui était revue à la baisse, à moins d'une dizaine de kilomètres - ce qui est tout bien plus important que 1I/ʻOumuamua (200 mètres) et 2I/Borissov (1 kilomètre). Et surtout, on a pu estimer sa vitesse, qui est de 245 000 kilomètres par heure.