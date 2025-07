Et si la découverte de tels astres est très rare, elle devrait devenir de plus en plus fréquente avec l’entrée en service du Vera C. Rubin Observatory et son Large Synoptic Survey Telescope (LSST), capable de scanner l’ensemble du ciel austral. En effet, une étude de 2020 estime qu’environ sept objets interstellaires passent chaque année à une distance équivalente à celle entre la Terre et le Soleil. Jusqu’à récemment, ils nous échappaient. Demain, ils pourraient devenir des cibles privilégiées pour la recherche, et pourquoi pas, un jour, pour une mission spatiale.