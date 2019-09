Après Oumuamua, un autre objet interstellaire se dirige vers notre système solaire

Découverte par un observateur amateur

Potentiellement plus simple à étudier qu'Oumuamua

Source : CNET

Vous vous souvenez d'? Il s'agissait d'un corps céleste volumineux, qui ressemblait à un gratte-ciel de l'espace et dont on se demandait s'il n'était pas en réalité une sonde extraterrestre . Eh bien, figurez-vous qu'on a découvert un nouvel astre semblable. Et il fonce droit sur nous !Bon OK, peut-être pas «». Mais la, observée pour la première fois par un astronome ukrainien amateur,. Ce qui ne veut pas dire qu'elle pourrait s'écraser sur Terre ().Le, dont la découverte remonte au 30 août dernier, a d'abord été nommé à partir des initiales de son premier observateur :. Mais le Centre des planètes mineures, organisme américain chargé de la désignation de ce type d'astres, l'a finalement rebaptisé de façon plus commode (?) :C'est lade ce corps céleste qui a rapidement intrigué les astronomes. Cette dernière, hyperbolique, indique en effet que la comète ne tournait pas autour du Soleil mais qu'elle proviendrait certainement d'uneC'est notamment cette propriété qui rappelle Oumuamua :constituerait de fait le. Mais à la différence du premier, la comète se dirigerait toujours dans notre direction et n'atteindrait le point de sa trajectoire le plus proche du Soleil qu'aux alentours du 10 décembre 2019. Cela pourrait ainsiplus en profondeur.Enfin, sauf si l'astre venait finalement percuter la Terre, rayant ainsi toute vie humaine de la carte du système solaire...