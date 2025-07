Avant d'aller plus loin, rappelons que le New Space désigne la révolution spatiale menée par des entreprises privées depuis les années 2010, symbolisée notamment par Blue Origin de Jeff Bezos et SpaceX d'Elon Musk. Il se caractérise par la commercialisation de l'espace, la réduction drastique des coûts de lancement, l'innovation technologique accélérée, et la démocratisation de l'accès spatial pour diverses applications civiles et commerciales.