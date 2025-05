Un manifeste, et de beaux noms au bas du message. Mistral, Orange, Airbus, France 2030 ou bien la Station F... Ils ont tous signé un manifeste, porté par l'Innovation makers alliance (IMA), et qui a reçu plus de 300 paraphes, appelant à « mettre en place une véritable indépendance technologique, soutenue par des actions ambitieuses et coordonnées à l'échelle européenne. »

Et leur appel provient d'un constat simple : nous sommes incroyablement dépendants des États-Unis. Cette situation s'illustre notamment dans un domaine devenu stratégique, à savoir les solutions cloud. Car dans ce secteur, 80% du marché sur le Vieux Continent est détenu par les GAFAM, que ce soit Amazon (AWS), Microsoft (Azure) ou bien Google Clood.

Une dépendance dont le coût est chiffré à 265 milliards d'euros par an. Ce qui fait dire aux signataires que se tourner vers des solutions européennes peut aussi être une bonne idée économique à terme, et que « souveraineté et compétitivité ne sont pas incompatibles ».