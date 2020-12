Tech For Good : Amazon et Apple ne veulent pas s'associer à l'initiative française pour une tech plus éthique

Tech For Good France se définit directement comme "le réseau des entrepreneurs et investisseurs qui développent et financent des solutions tech et digitales pour accélérer la transition vers une société plus durable et responsable." L'initiative vise à faire bouger les lignes parmi les grandes entreprises technologiques en les encourageant à prendre des engagements portant sur la fiscalité, la lutte contre la haine, la pédopornographie ou les contenus terroristes en ligne ou la gestion des données personnelles.