Taxe GAFA : les prélèvements reprendront dès le mois de décembre en France !

La question de la taxe GAFA était un peu moins soulevée publiquement par le gouvernement ces dernières semaines, du fait notamment des enchères 5G et du plan de relance, qui ont accaparé une partie du "temps tech" des différents ministres et secrétaires d'État. Mais dimanche 18 octobre, Bruno Le Maire a affirmé que le temps n'était plus aux négociations. La taxe sera bien prélevée dès la fin de l'année.