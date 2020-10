5G : blocs, fréquences, MHz, enchères et opérateurs, mais comment s’y retrouver ? (Vidéo)

En fait, la 5G s’articulera, à terme, autour de trois bandes principales. La bande 700 MHz, qui pénètre très bien dans les bâtiments mais offre un débit limité à celui de la 4G monobande. Ensuite, nous avons donc la bande cœur, 3,5 GHz, avec une pénétration moins efficace mais là, on commence à taper fort dans les débits. Enfin, il y aura, plus tard, la bande 26 GHz, dite "millimétrique", avec des débits affolants, encore plus élevés, mais une pénétration encore plus faible dans les bâtiments que les précédentes. Les trois sont faites pour se compléter, selon les lieux et usages.