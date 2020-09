Enchères 5G : Orange montre ses muscles, Free Mobile en retrait, le bilan de ce jour 1

Mercredi 30 septembre, les enchères reprendront avec le 5e tour, et un prix de bloc unitaire fixé à 90 millions d'euros. Mais désormais, la valeur de l'incrément entre les tours du prix d'un bloc est fixée à 3 millions d'euros et non 5 millions d'euros par l'ARCEP, conformément à son pouvoir en la matière. On devrait largement donc dépasser le milliard d'euros de recettes pour l'État sur ces seuls 11 blocs additionnels, celui-ci ayant déjà perçu 1,4 milliard d'euros lors de l'attribution des quatre premiers blocs de 50 MHz en début d'année. Pour cette seule journée d'enchère, l'État a gagné près de 200 millions d'euros supplémentaires par rapport au prix de départ des blocs. Une belle journée en somme.