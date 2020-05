5G : Free perd patience sur l'attribution des fréquences

Initialement prévue le 21 avril, la phase d'enchère pour l'attribution des 11 blocs additionnels de 10 MHz disponibles dans la bande 3,4 - 3,8 GHz (70 millions d'euros par bloc au départ), blocs censés faire la différence entre Bouygues Telecom, Free, Orange et SFR , avait officiellement été reportée de plusieurs semaines par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) au début du mois d'avril. L'autorité évoquait un décalage « dont la durée dépendra de celle de la crise sanitaire ». Désormais, un démarrage des enchères n'est pas attendu avant le mois de juillet, voire septembre, selon l'évolution de la situation sanitaire.

Mardi, Thomas Reynaud a invité les autorités à procéder le plus tôt possible à l'attribution de ces fréquences. « Nous devons répondre à la forte demande des Français pour une meilleure connectivité et nous souhaitons une attribution au plus tôt des fréquences 5G », a expliqué le DG du groupe Iliad, qui estime qu' « un report trop lointain fera prendre du retard à notre pays », ce qui ne serait « pas une bonne chose ».