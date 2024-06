Le potentiel de la 5G en France est colossal, puisqu'à peine 2 consommateurs sur 10 utilisent la technologie

Loposo

il y a 2 ans, il me semble, il y avait eu un test, et les débits réels n’étaient pas énormes en différence dans les rues. Cela à peut-être changé

Ensuite il faut que toute la chaine soit du même niveau. si j’ai 1giga en download mais que le site web en face me limite à 30mega, pour des raisons d’infrastructure, car il doit avoir de la bande passante pour tout le monde … ca fait une belle jambe.

Actuellement, ce qui consomme le plus est la vidéo en grosse majorité quand on est sur son smartphone, je vois rarement des gens télécharger des 30go de data

un debit 4k qui, sur un écran de 6" je ne vois pas l’intérêt, c’est 50mb, donc pas forcément utile d’avoir la 5g