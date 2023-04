Vous n'utilisez pas encore la 5G ? Pourtant, son nombre d'adeptes ne fait que grossir

La 5G couvre une plus large partie du territoire grâce à un nombre de sites de plus en plus important. 35 500 sites 5G étaient commercialement ouverts au 30 septembre 2022, soit 60 % de plus qu'un an auparavant. Notons que le nombre de sites équipés en bandes 3 500 MHz (la bande cœur, ou « vraie 5G » comme on peut la surnommer) est également en hausse, passant de 10 600 au T3 2021 à 16 600 au T3 2022.