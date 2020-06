Fixe et mobile : les investissements des opérateurs ont passé la barre des 10 milliards d'euros en 2019

Au total, on compte 29,8 millions d'accès à haut et très haut débit en France, et 77,2 millions de cartes SIM en circulation, dont une majorité (71%) en 4G. Deux statistiques en nette hausse également en 2019. Et puisque nous parlons de la 4G, le président de l'ARCEP a noté l'amélioration globale du réseau français dans le cadre du New Deal, la France étant passée du 24e rang européen il y a cinq ans au 13e rang sur la technologie l'année dernière. « Ce n'est pas encore suffisant », a réagi Sébastien Soriano qui, en livrant cette statistique, maintient une certaine pression sur les opérateurs.