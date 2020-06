L'ARCEP confirme : les enchères 5G démarreront entre le 20 et le 30 septembre 2020

Si Orange et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher militent pour des enchères en septembre ou octobre et que Free demande à ce qu'elles aient lieu au plus vite pour préserver la compétitivité du secteur, on estime, chez SFR, que l'urgence doit rester le déploiement de la fibre et de la 4G en zone rurale. Même son de cloche du côté de Bouygues Telecom, où on considère que la 5G n'aurait pas une grande utilité dans les prochains mois, dans le sens où ses usages n'arriveront que plus tard et que les Français préfèrent d'abord bénéficier d'une meilleure couverture mobile.