5G : le gouvernement appelle à des enchères pour le mois de septembre

Crise de coronavirus oblige, la phase d'enchère pour l'attribution des 11 blocs additionnels 5G de 10 MHz disponibles dans la bande 3,4-3,8 GHz a été reportée de plusieurs mois. Alors qu'elle devait être lancée le 21 avril, celle-ci a d'abord été décalée à l'été par l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP). Le gouvernement souhaiterait repousser un peu plus loin le début des hostilités.

Dans une interview donnée à nos confrères du Figaro vendredi, la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher , a déclaré être favorable à un lancement des enchères 5G au mois de septembre, ce qui paraît être, selon elle, « un objectif raisonnable, compte tenu des contraintes, pour un lancement de la 5G avant la fin de l'année ».

Si le gouvernement n'a pas officiellement le pouvoir de décider du démarrage des enchères de la technologie de cinquième génération, la secrétaire d'État affirme que le président de l'ARCEP, Sébastien Soriano, est sur la même longueur d'onde et « partage notre philosophie », précise-t-elle.

Si le gouvernement souhaite une chose et que l'ARCEP semble être du même avis, qu'en est-il des opérateurs de télécommunications, principaux intéressés par les enchères 5G ? Tous n'ont évidemment pas le même calendrier dans le viseur.

Il y a près d'un mois, en marge de la publication des résultats trimestriels, le directeur général d'Iliad (Free), Thomas Reynaud, avait fait part de son souhait d'en finir au plus vite avec la phase d'enchère, craignant que la France ne prenne trop de retard sur la technologie. « Nous devons répondre à la forte demande des Français pour une meilleure connectivité et nous souhaitons une attribution au plus tôt des fréquences 5G », avait-il réagi.