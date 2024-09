Face à ces retards, l'ARCEP a justement pris des mesures concrètes. Et Laure de La Raudière de les détailler : « Nous avons mis en demeure Orange et XpFibre (Ndlr : un opérateur d'infrastructure en France, responsable du déploiement et de la gestion de réseaux de fibre optique pour les collectivités locales et les opérateurs télécoms) au printemps 2024 sur près de 9 000 points de mutualisation et plus de 600 000 locaux en zone AMII », ces fameuses zones moins denses.