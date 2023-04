ADSL et qualité du cuivre, pourquoi l'ARCEP tape sur les doigts d'Orange

En tant que propriétaire du réseau cuivre, c'est Orange qui décide et pilote sa fermeture. Le mois dernier, devant les sénateurs, le patron de Free, Xavier Niel, avait dénoncé la stratégie de son concurrent, s'offusquant du délai entre la fermeture technique et la fermeture commerciale, qui permettrait à Orange de continuer à vendre des abonnements sur le réseau vieillissant. « C'est une erreur pour le pays de laisser 5 ans entre le moment où on dit "on va fermer une zone" et le moment où va vraiment la fermer », avait-il déclaré au Sénat, évoquant des tarifs de dégroupage en hausse, dégroupage qui permet à Free d'accéder au réseau en cuivre, mais qui offre « une rente d'opportunité » à Orange, qui n'est pas justifiée, selon Xavier Niel.