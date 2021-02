Orange se veut mieux rémunéré pour l'entretien du cuivre, Niel retoque et se moque

Si dans le monde des télécoms tout a un prix, celui de l'entretien du réseau cuivre se révèle particulièrement important. Orange ne dit évidemment pas le contraire, et pour cause. Le président-directeur général de l'opérateur, Stéphane Richard, évoque son attente de moyens supplémentaires pour l'entretien du réseau. Et il ne compte pas les assumer seul.