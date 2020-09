Orange : après une mise en demeure en 2018, l'ARCEP fait le bilan de l'offre téléphonie fixe

Avant tout, rappelons ce qu'est le service universel. De manière très grossière, il s'agit d'un service public comme un autre. Il s'exerce par la demande que peut faire tout citoyen de bénéficier d'un raccord fixe à au réseau ouvert au public, et de recevoir un service téléphonique de qualité, à un tarif jugé abordable. Un arrêté du 27 novembre 2017 pris à l'époque par le ministre de l'Économie et des Finances avait confié la charge de ce service universel à Orange, et ce pour les trois années suivantes.