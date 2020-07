Orange : mobile, fibre, chiffre d'affaires, l'opérateur a regardé la crise en face

Au premier trimestre, le bilan financier d'Orange fut positif, avec une progression du chiffre d'affaires globale du groupe de 1%, malgré un mois de mars chahuté par le début de la crise de coronavirus. Le second trimestre, lui, fut vécu au plus fort de la pandémie, en France ainsi qu'en Espagne, où le groupe réalise environ 10% de ses ventes. De début avril au 30 juin, Orange a généré un chiffre d'affaires de 10,37 milliards d'euros, en légère baisse de 0,4% sur un an. Sur l'ensemble du premier semestre, la donnée est positive (+0,3% à 20,77 milliards d'euros). L'EBITDAaL de l'entreprise (qui est l'indicateur de la profitabilité du groupe) est en recul de 1,8% sur le deuxième trimestre, à 3,31 milliards d'euros. Jetons un œil à présent sur la situation dans l'hexagone.