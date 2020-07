Orange et Eutelsat s'engagent à fournir du très haut débit en France grâce à la technologie satellite

L'accord conclu entre Orange et Eutelsat, l'un des opérateurs les plus innovants du secteur des satellites commerciaux, s'inscrit dans le cadre du plan France Très Haut Débit (PFTHD), lancé en 2013 et qui doit, sur dix ans, mobiliser 20 milliards d'euros d'investissement (dont 3 milliards d'euros de subventions étatiques) pour développer le très haut débit pour tous.