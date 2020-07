Freebox Pop : déjà 50 000 abonnés, selon Xavier Niel

Cela fait désormais un peu plus de deux semaines, depuis le 7 juillet très exactement, que la Freebox Pop est disponible pour tous les Freenautes et non-abonnés. Avec une présentation en début d'été et au sortir d'une crise sanitaire particulièrement douloureuse pour le pays, on pouvait se demander quel succès ce lancement aurait pu avoir. Xavier Niel lui-même a tenu à être rassurant sur le début d'exploitation de la nouvelle née de l'opérateur.