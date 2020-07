Freebox Pop : Free propose de nouvelles offres "à la carte" pour sa V8

Du côté des offres retirées du catalogue, on peut signaler la disparition logique de la Freebox Crystal, qui aura occupé l'entrée de gamme de Free durant de nombreuses années mais qui était aussi bien trop dépassée technologiquement pour continuer son bonhomme de chemin.

La Freebox One n'est plus commercialisée non plus à partir d'aujourd'hui. La décision peut paraître surprenante, la box n'ayant eu une durée de vie que d'un an et demi, mais semble logique puisque l'offre ferait doublon avec la Freebox POP, par ailleurs bien mieux armée technologiquement. Free paye aussi un marketing quasi inexistant au cours de la commercialisation de la One, les différentes campagnes de publicité ayant été focalisées exclusivement sur la Delta.

Les Freebox Mini 4K et Révolution font office de survivantes et représenteront désormais l'entrée de gamme de Free pour des prix respectivement de 14,99 € et 19,99 € la première année avant de grimper de 20 € chacune après cette période. Les offres sont néanmoins sans engagement, pour les clients à l’affût des promotions.