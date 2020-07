Freebox Pop: retrouvez toutes les annonces présentées ce mardi !

À côté du server, il y a le player (ChromeCast) encore plus petit. Celui-ci, qui tourne sous Android TV (Android 9, accès au Play Store), intègre de la 4K HDR et du Dolby Vision pour l'image, et du Dolby Audio avec du DTS HD, Dolby Surround 5.1 compatible Dolby Atmos pour l'audio. En outre, le player POP offre une connectivité Bluetooth et tourne avec 2 Go de RAM, en plus d'une capacité de stockage de 16 Go.