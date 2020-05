Free repousse la date de sortie de la Freebox V8

Freebox One © Free

C'est Thomas Reynaud, Directeur général d'Iliad, qui l'annonce dans une interview donnée à nos confrères du Figaro : « Nous en avons décalé le lancement de quelques mois en raison du confinement. De même, le lancement de notre offre à destination des entreprises a été repoussé ».

Cette nouvelle box milieu de gamme est prévue pour faire oublier le succès en demi-teinte de la Freebox Delta et reconquérir le grand public. Elle devrait tourner sous Android TV et Free pourrait la proposer à un prix plus agressif pour concurrencer les offres à bas prix de ses compétiteurs.

Malgré tout, les nouvelles sont bonnes pour Free. En dépit d'une fin de trimestre difficile qui coïncide avec le début du confinement, le chiffre d'affaires du FAI est en hausse grâce à un recrutement massif d'abonnés fibre.