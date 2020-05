Free : les appels passent en illimité pour le forfait à 2 € (jusqu'au 11 juin)

Les appels limités... mais pour un mois seulement

Depuis de le début de l'épidémie de coronavirus, Iliad a proposé différents avantages à ses abonnés. Aujourd'hui, Free propose une nouvelle initiative pour les abonnés au forfait mobile à 2 €, leur permettant de profiter des appels en illimité.Pas de joie prématurée toutefois, il ne s'agit aucunement pour Free Mobile de débrider ce forfait «», mais pour un mois seulement. Ainsi, dès à présent, les abonnés concernés peuvent bénéficier des appels illimités vers la France, mais aussi vers les mobiles aux Etats-Unis, Canada... L'offre est valable jusqu'au 11 juin prochain.À noter toutefois que l'enveloppe data revient quant à elle à 50 Mo, et n'est donc plus concernée par le bonus de 1 Go alloué mi-mars par Free à ces mêmes abonnés au forfait à 2 €. Les abonnés concernés n'ont aucune procédure à suivre, l'ajustement de leur forfait se fait sans surcoût, automatiquement et immédiatement.