La restructuration de SFR attire les autres grands opérateurs des télécoms français. Mais aujourd'hui, ils s'opposent sur plusieurs dossiers.
La validation du plan de sauvegarde d'Altice par la justice française a ouvert la voie à une restructuration de SFR, affligé de dettes très importantes. Du coup, les actifs du géant de télécommunications attirent les concurrents, qui cherchent à pousser le plus possible leur avantage. Mais certains dossiers vont être difficile à conclure, vu les oppositions en présence.
Free et Bouygues s'opposent sur le dossier RED by SFR
RED by SFR, la marque de SFR proposant des abonnements à petit prix, est dans le viseur de Free. Le groupe de Xavier Niel souhaite en effet reprendre totalement la marque, ainsi qu'une partie des abonnés premium de SFR.
Mais ce projet n'est pas du goût de tout le monde, Bouygues étant hostile à cette offre unilatérale, qui permettrait à Free de monter plus haut que son concurrent. Selon des informations du journal Le Figaro, Bouygues considère cette offre de Free comme « déséquilibrée ».
Quel sera le sort des 15 000 antennes de SFR ?
Les deux opérateurs ne s'opposent pas seulement sur ce dossier. Ils sont aussi à couteaux tirés sur la question des abonnés Pro de SFR. Il faut dire qu'ils seront sûrement les candidats les plus actifs, Orange étant limité dans ses reprises potentielles par le fait qu'il possède déjà une position dominante dans tous les segments du secteur des télécommunications. « L'idée, c’est qu'Orange prenne ce qu'il peut prendre, et que le reste soit divisé en deux » a-t-il ainsi été indiqué au Figaro.
Enfin, il y a aussi la question du réseau de 15 000 antennes mobile partagé entre SFR et Bouygues. Ce dernier pourrait se retrouver, en cas de démantèlement de SFR, seul à devoir assurer les coûts d'exploitation des infrastructures, estimés à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Car sur ce point, Orange et Bouygues refusent tout soutien financier. Le passage de 4 à 3 opérateurs devrait être compliqué !