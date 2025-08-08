Les deux opérateurs ne s'opposent pas seulement sur ce dossier. Ils sont aussi à couteaux tirés sur la question des abonnés Pro de SFR. Il faut dire qu'ils seront sûrement les candidats les plus actifs, Orange étant limité dans ses reprises potentielles par le fait qu'il possède déjà une position dominante dans tous les segments du secteur des télécommunications. « L'idée, c’est qu'Orange prenne ce qu'il peut prendre, et que le reste soit divisé en deux » a-t-il ainsi été indiqué au Figaro.

Enfin, il y a aussi la question du réseau de 15 000 antennes mobile partagé entre SFR et Bouygues. Ce dernier pourrait se retrouver, en cas de démantèlement de SFR, seul à devoir assurer les coûts d'exploitation des infrastructures, estimés à plusieurs centaines de millions d'euros par an. Car sur ce point, Orange et Bouygues refusent tout soutien financier. Le passage de 4 à 3 opérateurs devrait être compliqué !