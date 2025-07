La répartition des 20 millions d'abonnés mobile de SFR s'annonce épineuse. Bouygues Télécom part avec un avantage, puisque l'opérateur partage déjà 15 000 antennes avec SFR, via leur coentreprise Crozon depuis une décennie. On ne sait pas à ce stade si la récupération déjà actée depuis l'an dernier de La Poste Mobile par Bouygues Telecom sera un avantage ou non pour la filiale du groupe de BTP. Comme le souligne Le Monde, la logique voudrait qu'il récupère les 50% restants du réseau, quitte à doubler ses coûts pour 200 à 300 millions d'euros supplémentaires.