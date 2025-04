Le retour à trois opérateurs est peut-être plus proche que l'on ne le croit. Ce scénario, régulièrement évoqué depuis plusieurs années, semble cette fois plus concret, avec un marché national divisé entre quatre grands opérateurs mobiles et un contexte de faible rentabilité. Après plus d'une décennie, Patrick Drahi réfléchirait en effet, selon les informations de nos confrères du Figaro, à vendre sa pépite SFR au plus offrant. Cette annonce, si elle se concrétisait, représenterait un séisme dans le marché des télécoms en France, et rebattrait les cartes entre les trois opérateurs majeurs restants.