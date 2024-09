SFR, qui a perdu des abonnés sur le fixe et le mobile, est en souffrance depuis plusieurs trimestres. Une difficulté de plus qui a pu pousser à la vente de Teads pour 1 milliard de dollars et la cession de sa participation de 24,5% dans British Telecom pour 3 milliards de livres. On le sait, Patrick Drahi recherche des liquidités. Peut-être en obtiendra-t-il aussi avec la vente de ses parts dans La Poste Mobile.