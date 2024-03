Pour sauver SFR, Patrick Drahi demande à ses prêteurs de renoncer à une partie de leurs créances : ils crient au "chantage"

La semaine dernière, Altice France a aussi lancé une opération de restructuration de sa dette, dette jugée insoutenable alors que SFR subit cette hémorragie de clients depuis plus d'un an et demi. Pour assurer un avenir plus stable à l'opérateur, Altice estime nécessaire de réduire la dette à environ 16 milliards d'euros, soit une diminution de 8 milliards par rapport au niveau actuel.