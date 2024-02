Où iront La Poste Mobile et ses 2 millions de clients ? Mystérieusement, tous les opérateurs sont candidats, sauf SFR !

Mais alors, où se situe SFR dans tout ça, vous demandez-vous sans doute ? La question est plus que légitime ! SFR déteint 49% de La Poste Mobile, et en tant qu'actionnaire et fournisseur de réseau, l'opérateur au carré rouge détient un droit d'agrément sur le futur acheteur. Autrement dit : SFR dispose d'un droit de véto.