SFR nargue Orange et fait encore mieux, en offrant la 5G définitivement à l'ensemble de ses abonnés 4G

Si Paris 2024 semble être l'élément déclencheur, il n'y a pourtant pas de trêve olympique entre SFR et Orange. À peine quelques jours seulement après avoir vu que son concurrent venait d'ouvrir son réseau 5G à ses clients 4G du 3 juin au 8 septembre, SFR a livré une réponse à la hauteur, voire plus, de l'engagement de l'acteur historique. La filiale d'Altice promet une bascule de la 4G à la 5G à la fois gratuite et définitive. Voyons comment tout cela va fonctionner.