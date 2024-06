Orange offre la 5G à ses abonnés 4G jusqu'à la fin des Jeux olympiques, on vous explique pourquoi

Nous ne sommes plus très loin des Jeux Olympiques maintenant. Et ça commence à se sentir, avec le sujet qui revient de plus en plus dans l'actualité, que ce soit lorsque la préfecture de Paris utilise le système Fr-Alert pour un simple rappel, ou quand on l'Anssi se montre sceptique sur la capacité du pays à contrer toutes les cyberattaques qui auront lieu durant les JO. Et aujourd'hui, on en parle sur une note plus joyeuse, en tout cas pour les abonnés Orange mobile !