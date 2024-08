Bouygues Telecom a obtenu les meilleures performances dans les zones les plus centrales de Paris et les plus grands quartiers. Orange et Free offrent, eux, la meilleure couverture sur l'ensemble de la ville de Paris. Ce qui est intéressant, c'est que chaque opérateur est bien positionné dans différentes zones, pour parfois soutenir des cas d'utilisation de consommateurs (streaming, téléchargement, médias sociaux) ou des entreprises.