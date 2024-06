Orange met le paquet pour les Jeux olympiques, avec offres spéciales pour les touristes et data gratuite pour les athlètes

Les 15 000 athlètes qui prennent part aux Jeux olympiques et paralympiques profiteront gratuitement de l'offre eSIM Orange Holiday à 100 Go et compatible 5G. L'enveloppe de data sera valable en France mais aussi depuis la zone Europe, avec des appels et SMS illimités vers la zone Europe. 2 heures d'appels et 1 000 SMS seront ajoutés pour ceux qui communiquent vers le reste du monde, avec une validité du crédit sur 28 jours.