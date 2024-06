Tout savoir sur l'eSIM : forfaits, appareils compatibles et guides pratiques

Pour en profiter, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur le site du service, d'entrer notre destination et de choisir parmi les offres proposées. Celles-ci vont de 1 à 20 Go, valables durant 7 ou 30 jours. Saily propose des eSIM dans plus de 150 pays et les prix varient selon la destination choisie. Si vous choisissez les États-Unis, le plus petit forfait qui contient 1 Go de données valables durant 7 jours sera au prix de 3,99 $ et le plus important, 20 Go pour 30 jours, demandera de débourser 36,99 $. Durant votre voyage, il est toujours possible d'ajouter plus de données à votre forfait via l'application du service.