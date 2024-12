J'ai noté que les forfaits courte durée (7 et 15 jours notamment) proposent souvent 2 Go de données mobiles, ce qui est assez peu si l'on souhaite faire un partage de connexion et travailler sur son ordinateur. Cependant, cette limitation permet d'éviter de dépasser son forfait et on peut recharger ou racheter une eSIM dès qu'on en a besoin. À l’inverse, ils proposent également des eSIMs illimitées pour certains pays, et leurs prix sont imbattables (en Thaïlande, comptez 20€ pour une eSIM valable 15 jours et qui offre appels et données en illimité).