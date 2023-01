Bientôt le transfert d'eSIM pour les Samsung Galaxy grâce à Android 13

La dernière bêta du système d'exploitation mobile de Google possède en effet un nouvel outil qui permet de transférer son eSIM depuis un ancien téléphone vers le nouveau. L'étape peut bien souvent être fastidieuse et nécessite de passer par le site web ou l'application mobile de son opérateur pour être réalisée.

Google souhaite visiblement rendre le passage vers un nouvel appareil plus transparent, avec une interface dédiée au cœur du système. L'option, disponible pour tous les constructeurs équipés des Google Mobile Services, permettrait ainsi aux possesseurs de smartphones Samsung de réaliser l'opération en quelques secondes.

Au vu du calendrier de développement, les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5, qui pourraient sortir au cœur de l'été 2023, pourraient proposer cette option. Il se peut toutefois que Google garde la primeur d'une telle option et ne la propose en exclusivité que sur ses modèles Pixel avant un déploiement plus large dans les mois qui suivent.