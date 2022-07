Samsung a de grandes ambitions pour ses Galaxy Z Flip et Fold 5

En premier lieu, Samsung rehausserait une nouvelle fois ses objectifs de vente. Pour ses Z Fold 4 et Z Flip 4, la marque tablerait sur 15 millions d'unités à écouler sur la totalité de leur période d'exploitation. Pour leurs successeurs, Samsung aimerait aller plus loin encore : vendre pas moins de 10 millions d'unités au cours des six premiers mois suivant leur lancement (et donc uniquement au cours du second semestre 2023). Pour atteindre ce but, le géant coréen miserait plutôt sur son Z Flip 5, avec un objectif de vente fixé à 8 millions rien que pour ce modèle, contre 2 millions seulement pour le Fold 5.