Qualcomm dévoile enfin les Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 7 Gen 1 : un nouveau tournant pour les smartphones Android ?

C’est un fait : Qualcomm perd de plus en plus de terrain chaque année face à son rival MediaTek. Toujours plus féroce, ce dernier fournit maintenant d’excellents SoC aux OEMs qui cherchent à lancer des smartphones performants à bas coût.

Mais voilà la riposte qui s’organise. Avec le Snapdragon 7 Gen 1, Qualcomm compte bien partir au front et se couper une belle tranche du gâteau.

Prenant la suite du Snapdragon 780 5G, ce nouveau SoC adopte une gravure en 4 nm et se dote d’un CPU 8 cœurs (jusqu’à 2,4 GHz) et d’un GPU sur lequel Qualcomm a été chiche en détail, mais qui se veut 20 % plus véloce que le précédent modèle. Le smartphone s’accompagne en outre de toute la suite Snapdragon Elite Gaming, garantissant une latence minime et un rendu HDR lorsque cela est possible.